شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم مباراة الزمالك ومولودية الجزائر فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مباراة الزمالك ومولودية الجزائر المقبلة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، للحكم المغربي نور الدين الجعفري، في اللقاء الذى سيجمعهما في الثالث من أبريل على ملعب 5 يوليو بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، لتصبح تلك المواجهة هي الثانية التي يتولى خلالها الحكم المغربى التحيكم للفارس الأبيض.

الجعفرى صاحب الـ 43 عاما لم يتول إدارة أي مواجهة في دوري أبطال أفريقيا هذا العام وكانت المشاركة في البطولات الأفريقية من خلال مواجهتين فقط الأولي هي مواجهة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب في لقاء الإياب بالكونفدرالية بسوسة، والمواجهة الثانية بين أهلي بني غازي وموتيما الكونغولي.

وتعرض الجعفري للإصابة بكورونا في شهر أغسطس الماضي قبل أن يتعافى منها، ورصد الموقع الرسمي للزمالك أبرز المباريات التي قادها الجعفري في وجود الفرق المصرية:

مواجهة سابقة للزمالك

أول مواجهة للحكم المغربي نور الدين الجعفري للزمالك كانت في عام 2017 في المباراة التي جمعت الفريق الأبيض مع أهلي طرابلس الليبي وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات وكان البرتغالي ايناسيو وقتها هو المدير الفني للفريق.

مواجهات مصرية

الجعفري قاد من قبل مباراة الأهلي أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية عام 2018 وودع المارد الأحمر البطولة من دور الـ 16، كما قاد مباراة المصري البورسعيدي مع فريق مونانا الجابوني في الكونفيدرالية عام 2018 وفاز المصري بهدفين لهدف في دور الـ32 الثاني.

وقاد مواجهة أخري لفريق مصري وهو الإسماعيلي مع القطن الكاميروني في 2019 في دوري الأبطال الإفريقي وفاز الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في الدور التمهيدي.