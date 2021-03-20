شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الترجى: ساسي والمثلوثي من أفضل لاعبى أفريقيا والزمالك أمامه فرصة للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بن رمضان، لاعب فريق الترجي التونسى، عن علاقته بأبناء بلاده الثنائى فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي لاعبى فريق الزمالك قائلا: "من أفضل اللاعبين في تونس وأفريقيا، وهم أصدقائي ونلعب سويا في المنتخب".

وأوضح محمد بن رمضان خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 الفارق بين مواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي في الموسم الماضي ودور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي، قائلا: "الفارق بين مباراة السوبر ومباراتي دور المجموعات هو أننا قمنا بالتحضير للمباراتين بشكل أكبر، وكنا في قمة تركيزنا وقمنا بدراسة نقاط القوة والضعف وحققنا الانتصار، والأبيض فريق كبير لكننا نقوم بالتحضير لجميع الفرق بنفس الطريقة وهذا ما جعلنا نفوز وأنه يوجد تعليمات من معين الشعباني مدرب الفريق أن نكون في قمة تركيزنا في الدفاع والهجوم المرتد، وأن نستخلص الكرة من الزمالك عند تنفيذه للهجمات المرتدة، وأن نتقدم للأمام وأن نلعب بحرية وهذا ما يجعلني أسجل الأهداف".

وأشار لاعب الترجى التونسى عن الفريق المرشح للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي قائلا: "لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن هذا الأمر، لكن هناك صنداونز والأهلي والترجي بكل تأكيد ولا يزال هناك فرصة للزمالك".