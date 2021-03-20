شكرا لقرائتكم خبر عن نائب السفير المصرى فى الجزائر: رئيس المولودية وعد بمعاملة الزمالك بالمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى ديمترى، نائب السفير المصرى بدولة الجزائر، أن إدارة نادى الزمالك تواصلت مع السفارة المصرية بالجزائر، من أجل بداية الترتيب لوصول البعثة استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وأوضح نائب السفير المصرى خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" مع الإعلامى محمد أبو العلا، أن إدارة الزمالك تواصلت مع السفارة لترتيب كافة الأمور الخاصة بوصول البعثة وحافلات التنقل، وفندق الإقامة، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الوصول أو المغادرة حتى الآن، نظرًا لتحديد الاتحاد الأفريقى موعد المباراة منذ ساعات قليلة.

وتابع ديمترى حديثه مؤكدًا أن رئيس نادى مولودية الجزائر تواصل معه، وأشاد بحفاوة الاستقبال فى القاهرة، ووعد بمعاملة بعثة الزمالك بالمثل وتذليل كافة العقبات أمامهم، خاصة فى ظل العلاقة الوطيدة التى تربط الشعب المصرى بالجزائرى.

وعن أرضية ملعب 5 يوليو الذى سيستضيف مباراة الزمالك والمولودية، أكد نائب السفير المصرى بالجزائر، أن أرض الملعب نجيل طبيعى وتم تجديدها منذ وقت قريب، مؤكدًا إن الملعب فوق الممتاز كما إن ملاعب التدريبات نجيل طبيعى.

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى يوم المباراة، أكد هانى ديمترى إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة مرتفعة فى هذا التوقيت مع احتمالية سقوط أمطار.

وتابع حديثه مشيرًا إلى أن الزمالك سيحضر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، فى ظل الغلق الجزئى للمجال الجوى الجزائرى، وحركة طيران محدودة جدا معظمها غير منتظم.