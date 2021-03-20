شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسي: الزمالك فاوضني فى يناير الماضي.. وهدفنا تحقيق ميدالية فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح ناصر منسي، مهاجم طلائع الجيش، أن مسئولي الزمالك تحدثوا مع وكيل أعماله في يناير الماضي من أجل التعاقد معه والانتقال لصفوف الفريق الأبيض، وتحدثوا مع العميد أحمد المهدي مدير الكرة بالطلائع ولكنه رفض رحيله وتمسك ببقائه.

وقال ناصر منسي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "لم أمانع الانتقال للزمالك وأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز"، مشددا: "هدفنا تحقيق ميدالية في أولمبياد طوكيو القادم وليس التمثيل المشرف في الأولمبياد".

ويرى ناصر منسي أن الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي من أفضل الأجيال في مصر، مضيفا: "قدمنا مستويات قوية في أمم أفريقيا، ويضم لاعبين على أعلى مستوى وجميعهم يقدمون مستويات عالية، لذا نرغب في تقديم مستوى قوي بالأولمبياد".

وأفصح أن الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن من أقرب اللاعبين له في صفوف المنتخب الأولمبي، مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة في نادي طلائع الجيش والذي يلعب له للعام الثاني على التوالي، ويتمنى أن يساهم في تحسين مركز الفريق العسكري بجدول الدوري.