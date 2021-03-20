شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخطر اتحاد الكرة بإقالة إيهاب جلال تمهيدا لرحيله إلى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطر مسئولو نادي المقاصة نظرائهم في اتحاد الكرة بقرار إقالة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي اليوم السبت، من أجل إتاحة الفرصة أمامه للانتقال إلى تدريب الإسماعيلي في الموسم.

ويرغب مسئولو الإسماعيلي في الحصول على موافقة المقاصة كشرط لرحيل إيهاب جلال، لأن رحيله دون موافقة النادي الفيومي يمنعه من تدريب أي فريق آخر حتى نهاية الموسم الحالي وفقا للائحة الموضوعة من قبل اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الحالي، لذا يرغب مسئولي الدراويش في أن يكون قرار رحيل إيهاب جلال عن المقاصة إقالة وليست استقالة، حتى يتسنى له الرحيل لتولي تدريب الإسماعيلي في الفترة المتبقية من عمر الدوري.

ودخل أكثر من مدرب دائرة المرشحين لتدريب فريق المقاصة خلفا لإيهاب جلال الذي قرر الرحيل لتدريب الإسماعيلي، خلال الفترة القادمة، بعد التوصل لاتفاق بين إدارتي المقاصة والإسماعيلي برحيل إهاب جلال عن تدريب الفريق الفيومي مقابل دفع قيمة الشرطة الجزائي في عقده مع ناديه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تنصيب إيهاب جلال مدربا للإسماعيلي اليوم السبت، بعد التوصل لاتفاق نهائي على رحيل إيهاب جلال عن المقاصة، وهو ما سيتحدد بعد إعلان المقاصة إقالة جلال حتى يتسنى له الرحيل لتدريب الإسماعيلي.

ووقع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة عقود تدريب النادي الإسماعيلي، في حضور اللجنة الفنية للدراويش بقيادة علي أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الورداني والنائب احمد عثمان.

ونجح مسئولو نادي الإسماعيلي في التوصل لاتفاق مع مصر المقاصة ينص علي إعلان الفريق الفيومي إقالة ايهاب جلال من منصبه حتي يحق له تدريب الأسماعيلي بحسب لائحة اتحاد الكرة .

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلي مسئولي نادي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد ايهاب جلال والمقدر بـ 2 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل المدير الفني لقيادة الدراويش.

ومن المقرر أن يعلن مصر المقاصة بيان رسمي بإقالة إيهاب جلال من منصبه، ثم يتبعه إعلان الإسماعيلي تعاقده مع المدرب لنهاية الموسم خلفا البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفني للفريق الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه.