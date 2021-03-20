شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاضل بين 5 أسماء لخلافة إيهاب جلال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة رحيل المدير الفني إيهاب جلال، عن منصبه من أجل قيادة الاسماعيلي.

وقال سليم في تصريحات تليفزيونية: «الاسماعيلي نادي محبب لنا ولكل أندية مصر ونتمنى التوفيق لإيهاب جلال».

وأشار سليم إلى أن المقاصة يفاضل بين 5 أسماء لتولي القيادة الفنية للفريق على رأسهم مختار مختار، المدير الفني السابق للانتاج الحربي.

وواصل:«هناك أسماء أخرى مرشحة مثل إسماعيل يوسف ومحمد عظيمة ومحمد عودة وعماد سليمان».

ويعلن الاسماعيلي خلال ساعات قليلة مقبلة عن تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية رسمياً خلفاً للبوسني يوفيتش.