شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاضل بين 5 أسماء لخلافة إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة رحيل المدير الفني إيهاب جلال، عن منصبه من أجل قيادة الاسماعيلي.
وقال سليم في تصريحات تليفزيونية: «الاسماعيلي نادي محبب لنا ولكل أندية مصر ونتمنى التوفيق لإيهاب جلال».
وأشار سليم إلى أن المقاصة يفاضل بين 5 أسماء لتولي القيادة الفنية للفريق على رأسهم مختار مختار، المدير الفني السابق للانتاج الحربي.
وواصل:«هناك أسماء أخرى مرشحة مثل إسماعيل يوسف ومحمد عظيمة ومحمد عودة وعماد سليمان».
ويعلن الاسماعيلي خلال ساعات قليلة مقبلة عن تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية رسمياً خلفاً للبوسني يوفيتش.
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