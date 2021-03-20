اخبار الرياضه

المقاصة يفاضل بين 5 أسماء لخلافة إيهاب جلال ‏

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفاضل بين 5 أسماء لخلافة إيهاب جلال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة رحيل المدير الفني إيهاب جلال، عن منصبه من أجل قيادة الاسماعيلي.

وقال سليم في تصريحات تليفزيونية: «الاسماعيلي نادي محبب لنا ولكل أندية مصر ونتمنى التوفيق لإيهاب جلال».

وأشار سليم إلى أن المقاصة يفاضل بين 5 أسماء لتولي القيادة الفنية للفريق على رأسهم مختار مختار، المدير الفني السابق للانتاج الحربي.

وواصل:«هناك أسماء أخرى مرشحة مثل إسماعيل يوسف ومحمد عظيمة ومحمد عودة وعماد سليمان».

ويعلن الاسماعيلي خلال ساعات قليلة مقبلة عن تولي إيهاب جلال المسئولية الفنية رسمياً خلفاً للبوسني يوفيتش.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا