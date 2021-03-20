شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينفي تصريحات منسوبه له عن أحمد عيد عبد الملك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي الكابتن حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، وعضو مجلس النواب الحالي، تصريح منسوب له عن رفضه تصريحات الكابتن أحمد عيد عبدالملك عن نادي الأهلي، متهماً إياه أنه لا يعد من أبناء نادي الزمالك.

قائلاً في منشور له على الفيسبوك: «هذا الكلام غير صحيح بالمره واحترم الجميع ولم يحدث أن صدر منى هذه التصريحات الكاذبة».

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات منشوبه لـ«إمام» مع الإعلامي مدحت شلبي، قائلاً «أرفض تماماً ماينشره اللاعب أحمد عيد عبدالملك عن النادي الأهلي لأن مايقولوا يدل أنه مغيب عن الواقع ومايثير دهشتي أنه ليس أبن من أبناء الزمالك لكي يتحدث بأسمه وأعتذاري للنادي الأهلي وجمهوره لأنه تحدث بأسم الزمالك»، ليخرج حازم إمام وينفي تلك التصريحات.

وكان احمد عيد عبد الملك قد أنضم مؤخراً إلى قناة نادي الزمالك.