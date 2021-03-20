شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: منتخب مصر الأوليمبي لن يكون ضيف شرف في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد كريم فؤاد، ظهير نادي النجوم المعار لصفوف إنبي، أن منتخب مصر الأوليمبي لن يكون ضيف شرف في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو المقرر انطلاقها في الصيف المقبل.

وشدد كريم فؤاد في تصريحات اليفزيونية إلى أن منتخب مصر الأوليمبي لن يذهب للنزهة، مشيراً إلى أنه يمتلك طموحات كبيرة رفقة زملائه لتحقيق انجاز للكرة المصرية في دورة طوكيو.

وأضاف:" حلمي طولان مدربي في إنبي ساعد على تطوير أدائي وهو أحد أبرز أسباب تألقي في الفترة الماضية".

وعن المفاوضات التي يتلقاها في الفترة الأخيرة قال:" أركز مع انبي فقط وأسعى لتحقيق المزيد من طموحاتي".

وكان كريم فؤاد قد دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي خلال الشهور الماضية من أجل التعاقد معه.