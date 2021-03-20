شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفي بامفورد ورافيينا.. ليدز يفوز على فولهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليدز يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب مصيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب كرافين كوتيج، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

تقدم ليدز عن طريق نجمه وهدافه باتريك بامفورد في الدقيقة 29، وتعادل أندرسن لفريق فولهام في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني تقدم رافيينا لفريق ليدز بهدف من صناعة بامفورد في الدقيقة 58 لينتهي اللقاء بفوز ليدز بنتيجة 2-1.

بهذا الفوز رفع فريق ليدز يونايتد رصيده إلى النقطة 39 في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة 26 في المركز الثامن عشر.