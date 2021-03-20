نشرة الجمعة.. صلاح يواجه ريال مدريد.. وإيهاب جلال يرحل عن المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الجمعة 19 مارس 2021.

المقاصة لمصراوي: إيهاب جلال رحل عن الفريق.. دورنا مساعدة الإسماعيلي

الخليج 365 يكشف.. متى يبدأ الأهلي تجديد عقود رباعي الفريق؟

أفشة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي (فيديو)

"ريزه سبور" يُعطل محاولات جالاتا سراي إزاحة بشكتاش من صدارة الدوري بفوز قاتل

الطريق إلى إسطنبول.. مواعيد مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

"العدل قليل والظلم أكثر".. بدر بانون يعلق على استبعاده من قائمة المغرب

قائمة منتخب ألمانيا.. لوف يستدعي موسيالا وفريتز لأول مرة

المغربي الجعفري حكما لمباراة مولودية الجزائر والزمالك

قرعة الدوري الأوروبي.. اختبار سهل للنني ويونايتد

كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت

الأهلي يطالب الاتفاق بـ200 ألف دولار

صلاح يواجه الريال.. نهائيان مبكران في قرعة نارية لدوري الأبطال