عبدالمنعم: أريد الانضمام للمنتخب بالاجتهاد لا بالكلام.. وخرجت من الأهلي لأعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد عبد المنعم مدافع سموحة المعار من صفوف الأهلي بأنه يرغب في اقناع الجهاز الفني للمنتخب الأول عن طريق الأداء داخل الملعب، قائلًا أنه خرج من الأهلي ليعود بخبرات تؤهله للعب أساسيًا.

وقال عبدالمنعم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "سأعمل في الفترة المقبلة ليكون لي دور مع المنتخب الأول، وفخور بعملي مع شوقي غريب في المنتخب الأولمبي".

وتابع: "عملي واجتهادي في الملعب هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن اعتمد عليها لألفت انتباه المنتخب الأول".

وأضاف: "خرجت هذا الموسم من الأهلي لأعود من جديد إلى الفريق لأنه بيتي، وأتمنى أن ألعب في الأهلي وأثبت جدارتي باللعب في صفوف الفريق".

وواصل: "كل من خرج من الأهلي صغير السن ولديه طموح العودة إلى الأهلي في صفوف الفريق من جديد، وكل تركيز اللاعبين في العودة الموسم المقبل بدور كبير مع الفريق".

واستطرد: "كل شيء في النادي الأهلي يساعد اللاعب على النجاح، والحب موجود بين الجميع، والأساسي أن تحب عملك لتتواجد في الأهلي، أي لاعب له شرف التواجد في الأهلي ويجتهد ليستمر لأن الأهلي في مكان مختلفة عن أي نادي أخر".

واختتم قائلًا: "مثلي الأهلي بشكل عام هو وائل جمعة، لكن منذ اعتزاله ليس لي مثل أعلى، أتمنى أن أمتلك مميزاته مع امكاناتي لأكون لاعب جيد".