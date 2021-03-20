لاعب الترجي يرد بشأن موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي الرياضي التونسي، عن موقفه من الانتقال لصفوف قطبي الكرة المصرية سواء كان الأهلي أو الزمالك.

بن رمضان قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"الترجي الرياضي من أكبر الفرق الأفريقية، الترجي يسير على أسلوب الفرق الأوروبية".

وتطرق لاعب وسط الترجي للحديث عن مباراتي الزمالك في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قائلاً :"لعبنا جيدًا على نقاط ضعف الزمالك خاصة من الدفاعية".

وتابع :"تسجيلي في الزمالك مرتين يأتي بتعليمات من معين الشعباني (مدرب الترجي) حيث دائمًا ما يعطي للاعبين الحرية من التحرك".

وواصل :"الفوز على الزمالك مرتين أمر صعب خاصة أننا نواجه فريق كبير، لكن كما قلت عرفنا جيدًا نقاط القوة والضعف في الزمالك".

وعن الفرق المرشحة للقب القاري، رد :"صنداونز والأهلي والترجي، لكن الحديث في هذا الأمر مبكر".

واستطاع بن رمضان أن يسجل في شباك الزمالك مرتين في لقاء الجولة الثالثة والتي انتهت لصالح فريق "باب سويقة" بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان الترجي حقق فوزًا على الزمالك للمرة الثانية في القاهرة بهدف دون رد في إطار منافسات الجولة الرابعة، ليكون هذا الانتصار مساهمًا في صعود فريق "الدم والذهب" لمرحلة دور الثمانية.

وأصبح ترتيب المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا كالتالي: الترجي (10 نقاط) - مولودية الجزائر (8 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - توينجيت (نقطة).

جدير بالذكر أن الزمالك لا يزال لديه الفرصة في التأهل لكن بشرط الفوز على المولودية في الجزائر ثم توينجيت إلى جانب خسارة بطل الجزائر من الترجي في الجولة الأخيرة.