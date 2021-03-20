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كريم فؤاد: الوقت غير مناسب للحديث عن الأهلي.. وأفكر في طموح انبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كريم فؤاد الظهير الأيسر لانبي والمعار من نادي النجوم، بأن الوقت غير مناسب حاليًا للحديث عن الأهلي، قائلًا أنه في الوقت الحالي يركز فقط على تحقيق طموح انبي في الموسم الحالي.

وقال فؤاد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "مازلت لاعب في صفوف انبي، وعقدي مع النجوم، وأترك كل شيء للوقت المناسب فيما يتعلق بمسألة الانتقال إلى الأهلي".

وتابع: "لا أفكر في أي شيء يقال حول مستقبلي، وكل ما يعنيني اللعب في انبني والتفكير في النادي وطموح النادي، حتى ينتهي وقتي مع الفريق".

وأضاف: "عمري الآن 21 عامًا واللعب في الأولمبياد شرف كبير لكل لاعب أن يتواجد فيها وإضافة كبيرة لمسيرة أي لاعب كما أن المشاركة في الأولمبياد نقطة هامة في تاريخ أي لاعب وهذا الشيء حلم من أحلامي".

واختتم قائلًا: "مستقبلي بعد الأولمبياد في يد الله، أنا أعمل واجتهد وما سيتيسر لي هو الخير بكل تأكيد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

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