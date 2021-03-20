رسالة جديدة من عبد المنصف بعد استبعاده عن المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، عن رغبته في التواجد مع المنتخب الأوليمبي والمشاركة في أولمبياد طوكيو والمقرر لها الصيف المقبل.

عبد المنصف خرج في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" :"من ضمن أحلامي التواجد في الأولمبياد، لديّ هدفان وهما الانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة خاصة بعد غيابي في المعسكر القادم".

وتابع :"التواجد مع المنتخب الأوليمبي من الممكن أن يحدث وأتواجد بين الثلاثة الكبار، لا يزال أمامي الوقت للتحضير وحلم من أحلامي المشاركة في الأولمبياد لننظر عصام الحضري شارك في كأس العالم مع المنتخب".

وفسر عبد المنصف تصريحاته عن استبعاده من المنتخب، قائلاً :"لم أهاجم الجهاز الفني ما طلبته هو الشفافية وأسباب استبعادي، الموضوع وجهة نظر في الجهاز الفني من حيث الاختيارات".

وأكمل :"حراسة المرمى ليس متعلق بالأعمار، فيوجد حراس مرمى في المنتخب بسن 30 سنة و34 سنة الموضوع ليس متعلق بالأعمار".

وتطرق حارس دجلة بالحديث عن موقفه من شارة قيادة المنتخب، ليرد :"طبيعي أن أكون قائد الفريق ولا أعتقد التفريط في شارة قيادة المنتخب سبق لي ارتداء شارة قيادة منتخب مصر مع احترامي لجميع الناس أحمد فتحي موقفه كان صريح جدًا وأنا موقفي صريح جدًا والأهم الصراحة في أوضة اللبس".

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري أعلن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات دور المجموعات من تصفيات أفريقيا والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون.