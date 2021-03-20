مواجهات متوازنة في قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي

المنامة - ياسر ابراهيم - سحبت اليوم الجمعة قرعة الدورين ربع ونصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وأسفرت عن مواجهات متوازنة.



وفي ما يلي نتائج قرعة الدورين ربع ونصف النهائي:



غرناطة الإسباني - مانشستر يونايتد الإنكليزي



أرسنال الإنكليزي - سلافيا براغ التشيكي



أياكس أمستردام الهولندي - روما الإيطالي



دينامو زغرب الكرواتي - فياريال الإسباني



نتائج قرعة نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي:



الفائز من مباراة غرناطة ومانشستر يونايتد يواجه الفائز من مباراة أياكس أمستردام أمام روما.

الفائز من مواجهة دينامو زغرب أمام فياريال يواجه الفائز من مباراة أرسنال وسلافيا براغ.



مباراة النهائي ستكون يوم 26 أيار/مايو 2021 في ملعب غدانسك في بولندا.