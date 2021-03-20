قرعة ربع نهائي دوري الأبطال.. بايرن ميونخ يصطدم بسان جيرمان



أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2020-2021، والتي أجريت اليوم الجمعة بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متوازنة ومثيرة في مقدمتها قمة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.



وكان بايرن وسان جيرمان التقيا في نهائي النسخة الماضية من البطولة وتوج بايرن باللقب، ليصطدم الفريقان مجددا في دور الثمانية بالنسخة الحالية.



كما أوقعت القرعة ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الأوروبي برصيد 13 لقبا، في مواجهة ليفربول الإنجليزي الفائز بلقب النسخة قبل الماضية.



ويواجه مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يسعى للفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، اختبارا ألمانيا صعبا حيث أوقعته القرعة في مواجهة بوروسيا دورتموند الذي يضم هجومه النجم الشاب إيرلينغ هالاند.



وفي المواجهة الأخرى بدور الثمانية، يلتقي بورتو البرتغالي -الذي أطاح بيوفنتوس الإيطالي من ثمن النهائي- مع تشلسي الإنجليزي الذي أطاح بأتليتكو مدريد متصدر الدوري الإسباني من دور الستة عشر.



وأجريت اليوم أيضا قرعة الدور قبل النهائي للبطولة حيث يلتقي الفائز من المواجهة بين بايرن وسان جيرمان مع الفائز من المواجهة بين مان سيتي ودورتموند، ويتقابل الفائز من المواجهة بين الريال وليفربول مع الفائز من المواجهة بين بورتو وتشلسي.



وتاليا ما أسفرت عنه قرعتا ربع ونصف نهائي المسابقة القارية الأم.



ربع النهائي:

1- مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند



2- بورتو × تشلسي



3- بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان



4- ريال مدريد × ليفربول



نصف النهائي:



– الفائز من 3 × الفائز من 1



– الفائز من 4 × الفائز من 2



وتقام مباريات جولة الذهاب لدور الثمانية (ربع النهائي) يومي 6 و7 أبريل/نيسان المقبل على ملاعب الأندية المذكورة أولا، في حين تقام جولة الإياب في 13 و14 من الشهر نفسه على ملاعب الفرق المنافسة.



أما مباراتا جولة الذهاب في الدور قبل النهائي فستكون يومي 27 و28 من الشهر المقبل، وتقام جولة الإياب يومي الرابع والخامس من مايو/أيار المقبل.



وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة من البطولة في 29 مايو/أيار المقبل على ملعب "أتاتورك" الأولمبي في إسطنبول بتركيا.



المصدر : وكالات