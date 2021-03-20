الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تهديد

هدد اتحاد لعبة فردية بإلغاء عضوية أحد الأندية المشتركة حديثاً في نشاط الاتحاد كعضو منتسب، في حال تكرر منه اللجوء إلى وسائل الإعلام لتصدير المشكلات للاتحاد، على خلفية أزمة شهدتها بطولة محلية جرت في الفترة الأخيرة.

إصابة

رفض إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي الإعلان عن إصابة لاعب مهم في فريقه قبل خوض مباراة في الجولة 22، مشيراً إلى أن هناك محاولات للحاق اللاعب باللقاء.

ارتباك

يمر أحد أندية دوري الخليج العربي بحالة من الارتباك، بسبب الحديث الذي يدور في الشارع الرياضي عن وجود مشكلات داخل النادي، لعدم وجود متحدث رسمي باسم النادي يتصدى لهذه الأمور.

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