الامارات | خورفكان يسعى إلى تعزيز «الأمان» أمام كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يسعى إلى تعزيز «الأمان» أمام كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كلباء على ملعبه الساعة الخامسة و45 دقيقة، مساء اليوم، جاره خورفكان، ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي. ويبلغ رصيد اتحاد كلباء 29 نقطة في المركز التاسع، بينما خورفكان 21 بالمركز العاشر. ويمكن وصف مباراة اليوم بأنها مسعى للفريقين لتأكيد وجودهما في منطقة الأمان، خورفكان الذي قد يحسم بقاءه اليوم رسمياً، بينما حسم كلباء الأمر قبل جولات. وسيكون الهدف بشكل عام تعزيز النتائج الإيجابية في الموسم الحالي، كما تعتبر المباراة بمثابة ديربي الإمارات الشمالية في دوري الخليج العربي لقرب المسافة بينهما، فضلاً عن كونهما متنافسين مباشرين. ويبحث خورفكان عن فوزه الأول على كلباء في «المحترفين»، بينما يتطلع كلباء إلى فوز يعزز نجاحاته على الفرق التي تقع ضمن المنطقة الجغرافية نفسها، إضافة إلى حتا والفجيرة.

وكان كلباء فاز ذهاباً على خورفكان (2-1)، ويراهن النمور على استعادة نجمه التوغولي مالابا لمستواه الفني المعهود وتسجيله للأهداف، إضافة إلى عودة نجم خط الدفاع عبدالسلام محمد من الإصابة. بالمقابل، يتطلع خورفكان إلى تحقيق الفوز وتأكيد الأمان، والذي قد يتم رسمياً اليوم.

ويمر الفريقان بأفضل حالاتهما الفنية، خصوصاً خورفكان الذي جمع 6 نقاط في آخر ثلاث جولات، فاز فيها على الظفرة وحتا، وخسر من الشارقة.

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