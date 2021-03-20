الامارات | أفنان بطلة السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أفنان بطلة السيدات في مهرجان أبوظبي للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة أفنان إبراهيم موسى بلقب سباق السيدات في مهرجان أبوظبي لسباقات القدرة، أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي، بمشاركة 98 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسمت الفارسة أفنان موسى اللقب، على صهوة الجواد «بركة ألخيدو»، المملوك لإسطبلات المغاوير 3، رغم أنها جاءت في المركز الـ23 بالمرحلة الأولى، بينما تقدمت إلى المركز التاسع في المرحلة الثانية، ثم صعدت إلى المرتبة الثالثة في المرحلة الثالثة، قبل أن تقفز إلى الصدارة في المرحلة الرابعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة ميرا الأنصاري، على صهوة الجواد «تشيلسي دي لوك»، المملوك لإسطبلات البوداي، تبعتها في المرتبة الثالثة الفارسة شمة المنصوري، على صهوة الجواد «أراميس»، المملوك لإسطبلات المغاوير 2.

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