الامارات | كلداري: ندرس زيادة مكافآت بطولة دبي للجواد العربي أكثر من 14.7 مليون درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن كلداري: ندرس زيادة مكافآت بطولة دبي للجواد العربي أكثر من 14.7 مليون درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار، اليوم، على منافسات النسخة 18 من بطولة دبي للجواد العربي، المقامة حالياً في المركز التجاري، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويقام على هامش اليوم الختامي، المزاد العلني، الذي يشهد بيع 70 جواداً من أرقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، زياد كلداري، أن هناك دراسة ستقوم بها اللجنة المنظمة، عقب انتهاء النسخة 18، المقامة حالياً في المركز التجاري، لإمكانية زيادة المكافآت المالية عما هي عليه، والمحدد قيمتها بأربعة ملايين دولار (14.7 مليون درهم).

وقال كلداري في تصريحات صحافية: «نسعى في كل عام إلى إحداث إضافات على بطولة دبي للجواد العربي، للحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم البطولات على مستوى العالم، ومن بين الدراسات زيادة المكافآت المالية، وزيادة عدد أشواط البطولة».

وأضاف: «لقد أحدثنا إضافة جديدة على بطولة دبي للجواد العربي هذا العام بإدراج شوط المهرات بأقل من سنة، لتشجيع صغار المُلاك على المشاركة في مثل هذه البطولة، وزيادة عدد المهتمين بجمال الخيول، وكانت المشاركة مفتوحة من دون أي شروط لهذا الغرض». وعن الحضور الجماهيري لبطولة دبي للجواد العربي، ومعرض الخيول، قال زياد كلداري: «لا شك أن بطولة دبي للجواد العربي تحظى باهتمام جماهيري منذ سنوات، وكان ذلك جلياً قبل جائحة كورونا، ومع فتح باب الحضور الجماهيري، وفق إجراءات احترازية، أقدمت الجماهير على الحضور، دون إخلال على الإطلاق بتلك الإجراءات، حفاظاً على الصحة العامة».

وأشار: «يُسمح فقط بدخول 30% من الجماهير لمدة تراوح بين 45 و60 دقيقة، ثم يغادرون مواقعهم من أجل فئة أخرى من الجماهير لتتابع المعرض ومنافسات الخيول، والحقيقة أننا وجدنا تعاوناً واستجابة من الجماهير، وفق التعليمات الخاصة بجائحة كورونا».

ويجمع معرض دبي الدولي للخيل، وبطولة دبي الدولية للجواد العربي، كبار المشاركين في صناعة الفروسية، والعائلات المحبة للخيل، والفرسان الصاعدين والفنانين العالميين، وتقام الفعاليتان جنباً إلى جنب في مركز دبي التجاري.

«دي شرار» يسحر الحضور

شهد أمس إقامة الشوط التاسع، المخصص للمهور بعمر سنة واحدة القسم الأول، إذ نال «دي شرار»، لمربط دبي للخيول العربية، الصدارة، برصيد 92.70 نقطة، فيما نال المركز الثاني «ج زلزال»، لمالكه جمعة سلطان محمد المرزوقي، محققاً 91.40 نقطة، وجاء في المركز الثالث «الأريام حشيم»، لمالكه الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، محققاً 91.30 نقطة.

وفي نتائج القسم الثاني من الشوط ذاته، أحرز «دي راسل» لمربط دبي للخيول العربية الصدارة، محققاً 91.90 نقطة، وحلت في المركز الثاني «اي ال ار بركان»، لمالكها خليفة محمد سيف السويدي، برصيد 91.60 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «ديرب الهواجر»، للدكتور غانم عبيد الهاجري، برصيد 90.80 نقطة.

وفي الشوط الـ10، المخصص للمهور بعمر سنتين، أحرز «ك أ نيشان»، لمالكه خالد غانم مبارك العميري، المركز الأول، محققاً 92.10 نقطة، فيما نال المركز الثاني «ع ج عجبان»، لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، محققاً 91.70 نقطة، وجاء في المركز الثالث «ع ج ريدان»، لمالكه مربط عجمان، محققاً 91.50 نقطة.

وشهد فعاليات اليوم الثاني للبطولة الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، زياد كلداري، والأمين العام للبطولة قصي عبيدالله، والمنسق العام للبطولة عادل الفلاسي، ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق عضو اللجنة المنظمة، سلطان اليحيائي.

- مزاد على 70 جواداً من أرقى سلالات الخيول العربية الأصيلة من المرابط المحلية اليوم.

زياد كلداري:

- «نسعى في كل عام إلى إحداث إضافات على بطولة دبي للجواد العربي للحفاظ على مكانتها».

«يُسمح فقط بدخول 30% من الجماهير لمدة تراوح بين 45 و60 دقيقة ووفقاً للإجراءات».

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