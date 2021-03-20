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الامارات | راموس وصلاح يجددان اللقاء في «الأبطال».. وسان جرمان يصطدم بـ «الماكينات»

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت قرعة دور ربع نهائي التي سحبت أمس، عن مواجهات نارية للفرق الثمانية، لعل أبرزها، مواجهة مع ، في إعادة ذكرى نهائي 2018، حين فاز الريال 3-1، وكان قد شهد لقطة جدلية حين تسبب مدافع الريال سيرجيو راموس في إصابة هداف ليفربول المصري محمد صلاح في كتفه ليغادر من الشوط الأول، ما فتح الطريق أمام الريال للفوز باللقب الـ13.

في المقابل، سيتواجه البايرن مع سان جرمان في مباراة من العيار الثقيل، وتشلسي مع بورتو، بينما مان سيتي يلتقي مع دورتموند. ويقام ذهاب ربع النهائي بين 6 و7 أبريل المقبل، والإياب في 13 و14 من الشهر نفسه.

ويلتقي في نصف النهائي الفائز من لقاء سيتي ودورتموند، مع الفائز في مباراة البايرن وسان جرمان، والفائز في مباراة الريال وليفربول، يواجه الفائز في مباراة بورتو وتشلسي.

نتائج قرعة دور الـ8:

مانشستر سيتي - دورتموند 6 أبريل - 14 أبريل.

بورتو - تشلسي 6 أبريل - 14 أبريل.

ريال مدريد - ليفربول 7 أبريل - 13 أبريل.

البايرن - باريس سان جرمان 7 أبريل - 13 أبريل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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