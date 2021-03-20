شكرا لقرائتكم خبر عن الأحبابي يحقق ذهبية بندقية كأس العالم للرماية البارالمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز البطل عبد الله الأحبابي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات مسابقة البندقية لمسافة 50 متراً سكتون ( ناري ) وضعية الراقد مختلط SH2 إعاقة جسدية تشمل إحدى اليدين، محققاً رقماً آسيوياً جديداً 248,8 نقطة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2021 التي تحتضنها مدينة العين تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وتنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأكدت جيسلين بريز رئيسة اللجنة الفنية لبطولة العالم للرماية البارالمبية أن بطولة كأس العالم 2021 التي تستضيفها مدينة العين، أصبحت من أهم المنافسات التي يتطلع إليها الاتحاد الدولي في أجندته السنوية، نظراً لتميزها في الاستضافة والتنظيم وفي جو مفعم بالحفاوة في الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن هذه البطولة المقامة في مدينة العين بإمارة أبوظبي تتميز بسبب كونها البطولة الأولى الرسمية تحت مظلة الاتحاد منذ العام المنصرم 2020 الذي لم تقم به أي منافسات دولية للرياضيين أصحاب الهمم، نظراً للوضع الطارئ الذي تعيشه كل دول العالم.