شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم الفنزويلي خوانبي مع العين السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي العين السعودي إصابة لاعبه الفنزويلي خوانبي أنور بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وحاجته إلى تدخل جراحي.

وبذلك انتهى موسم اللاعب مع ناديه، حيث سيغادر إلى إسبانيا لإجراء جراحة هناك والقيام بالبرنامج التأهيلي لمدة 6 أشهر.

ويحتل العين المركز الأخير في الدوري السعودي برصيد 17 نقطة. وجاءت إصابة خوانبي بمثابة ضربة مؤثرة في حظوظ الفريق في البقاء خلال الجولات السبع المتبقية من الدوري.