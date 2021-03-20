شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية فى أسوان قبل معسكر الإسكندرية استعدادا للدور الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول على هامش المران لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".

وواصل: "الروح القتالية والجدية المستمرة فى أداء التدريبات والمباريات ووحدة الفريق أهم أسلحتنا طوال مشوار الدورى الممتاز، وعودة الفريق وأداء المباريات بأسوان ستكون ميزة لنا مع انطلاق الدور الثانى ستمنحكم الأفضلية والتفوق بمميزات الملعب والأجواء والجماهير ستساندكم على الدوام".

واختتم: "كل نقطة بالدور الثانى ستكون خطوة نحو تأكيد البقاء وهناك مباريات يجب عدم التفريط فيها ستكون بست نقاط مع منافسين مباشرين على ملعبنا، مجلس الإدارة يجتهد فى كل الإتجاهات لتلبية متطلبات الفريق ويطلب منكم إسعاد جماهير أسوان".

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.

من جهته، وافق الجهاز الفني لأسوان بقيادة علاء عبد العال على العقوبة التي وقعها مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على اللاعبين، طبقا للائحة الفريق، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب بعد الإخفاقات المتتالية لأبناء الجنوب.