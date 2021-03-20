شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة: وافقنا على رحيل إيهاب جلال للإسماعيلى و3 مدربين لخلافته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف بكرى سليم، المدير التنفيذي لنادى مصر المقاصة، أنه تمت الموافقة على رحيل إيهاب جلال المدير الفني للفريق لتولى القيادة الفنية لنادى الإسماعيلى خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، وهذا جاء بعد الاتفاق مع مسئولي الدراويش على كافة الأمور المادية.

وأضاف بكرى سليم خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه تتم دراسة بعض السير الذاتية لبعض المدربين لخلافة إيهاب جلال لقيادة فريق مصر المقاصة الفترة المقبلة، والتى على رأسهم مختار مختار ومحمد عظيمة وطلعت يوسف.

ووافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي على طلب إيهاب جلال، باصطحاب جهازه المعاون بالكامل والمكون من حمد إبراهيم مدربا عاما، وجمال عمر مدربا مساعدا، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمي، وعلاء طه محلل للأداء.

ووقع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة عقود تدريب النادي الإسماعيلي منذ قليل في حضور اللجنة الفنية للدراويش بقيادة علي أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الورداني.