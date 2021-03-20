شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: لا جديد بشأن انتقالى للأهلي.. واللعب بجوار صلاح بالأولمبياد شعور مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم فؤاد لاعب إنبي أنه لا يوجد شيء جديد بشأن انتقاله للنادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية القادمة، مؤكدا أنه مستمر في إنبي ولا يرغب في استباق الأحداث، وكل مرحلة لها وقتها ولدينا طموح في إنبي نرغب في تحقيقه لحين الدخول إلى طموح جديدة.

وقال كريم فؤاد خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أسير بشكل جيد مع إنبي وأحاول تقديم أفضل ما لدي حتى يكون لى دور مع المنتخب الأولمبي ولدينا طموحات في تحقيق نتيجة قوية في الأولمبياد وألا نكون ضيوف شرف ولنا أهداف نرغب فى تحقيقها".

واستطرد لاعب إنبي أن اللعب للمنتخب الأول سيكون إضافة كبيرة، واللعب بجوار محمد صلاح سيكون أمرا مختلفا وشعورا مغايرا".

وواصل: "المشاركة في الأولمبياد شرف كبير لأي لاعب يشارك فيها والجميع يتابعها وحلم من أحلامي المشاركة في دورة طوكيو وأسعى لتحقيقه".

وشدد على أن حلمي طولان مدرب كبير وصاحب فضل كبير علىّ في إخراج كل ما لدي من إمكانيات فنية، مشيرا إلى أنه يحاول تقديم أفضل ما لديه من أجل إثبات جدارته بالمشاركة مع المنتخب والحفاظ على مكانه في تشكيل فريقه.