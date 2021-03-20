7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 فى مقدمتها، محمد صلاح والننى وتريزيجيه ينضمون لمعسكر منتخب مصر الإثنين المقبل.

محمد صلاح والننى وتريزيجيه ينضمون لمعسكر منتخب مصر الإثنين المقبل

ينضم ثلاثى الدورى الإنجليزى، محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني قائد أرسنال، ومحمود حسن "تريزيجيه"، نجم أستون فيلا، إلى صفوف معسكر منتخب مصر مساء يوم الإثنين المقبل عقب عودتهم من إنجلترا.

"كاف" يحدد 3 أبريل موعدا لمباراة الأهلى والمريخ و 9 لمباراة سيمبا التنزاني

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي النادي الأهلي بموعد مباراتيه ضد المريخ السوداني وسيمبا التزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك طاقم الحكام الذين سيديروا المباراتين.

بعد محمد صلاح.. الشناوى والننى وحجازى وتريزيجيه فى القائمة الأولية للأولمبياد قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، وضع أسماء عدد من اللاعبين الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو تحسبا للحاجة إليهم، وكان الجهاز الفنى أعلن إدراج اسم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ضمن القائمة الأولية، خاصة وأنه لابد من وضع أى لاعب فى القائمة الأولية قبل الاستقرار على القائمة النهائية يوم 30 يونيو المقبل.

طارق حامد ومحمود عبد العزيز يخوضان تدريبات فردية فى الزمالك رغم الراحة خاض طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو"، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة داخل مقر النادي، وحرص الثنائي على خوض تدريبات منفردة بمقر النادي في الوقت الذي منح فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة الترجي التونسى الأخيرة.

إيهاب جلال يصطحب جهازه المعاون بالكامل لتدريب الإسماعيلى

وافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي على طلب إيهاب جلال، باصطحاب جهازه المعاون بالكامل والمكون من حمد إبراهيم مدربا عاما، وجمال عمر مدربا مساعدا، ومصطفي كمال مدربا لحراس المرمي، وعلاء طه محلل للأداء.