شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يتسبب فى إيقاف مباراة سموحة لكرة السلة 25 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الزمالك أمام سموحة لكرة السلة التي تقام حاليا داخل الصالة المغطاة داخل مقر النادى بميت عقبة ضمن مباريات الدوري دخول بعض الجماهير، والتى على إثرها قام حكم اللقاء بإيقاف المباراة لأكثر من 25 دقيقة لحين خروج الجمهور.

وتمسك طاقم حكم المباراة وفريق سموحة بخروج جماهير الزمالك التي وصلت لأكثر من 500 فرد، خاصة أن لوائح البطولة تقضي بإقامة المباريات بدون جماهير، وفور خروج الجماهير قام الحكم باستئناف المباراة.