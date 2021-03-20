شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يتسبب فى إيقاف مباراة سموحة لكرة السلة 25 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة الزمالك أمام سموحة لكرة السلة التي تقام حاليا داخل الصالة المغطاة داخل مقر النادى بميت عقبة ضمن مباريات الدوري دخول بعض الجماهير، والتى على إثرها قام حكم اللقاء بإيقاف المباراة لأكثر من 25 دقيقة لحين خروج الجمهور.
ويتصدر فريق كرة السلة بنادى الزمالك ترتيب دورى كرة السلة رجال بعد أن تغلب على الجزيرة فى منافسات الجولة السابعة من الدور الأول، للمراكز من الأول إلى الثامن، ليصل رصيده إلى النقطة 13 بالفوز فى 6 مباريات والخسارة فى مباراة واحدة.
ويحتل الجزيرة المركز الثانى بنفس رصيد نقاط الزمالك، وبنفس عدد مرات الفوز والخسارة ويأتى الاتحاد السكندرى ثالثا بعد التغلب على الأهلى، ليصل رصيده إلى النقطة 12، فاز فى 5 مباريات وخسر فى مباراتين.
وفى المركز الرابع سبورتنج برصيد 11 نقطة، بعد أن فاز فى 4 وخسر، فى 3 مباريات، ثم سموحة، برصيد 10 نقاط، وبالنسبة للأهلى فيقع فى المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن فاز فى مباراتين وخسر فى 5 مواجهات أخرها أمام الاتحاد السكندرى أمس.