شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: لم أهاجم جهاز البدري وأتمنى المشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح محمد عبد المنصف، حارس مرمى فريق وادى دجلة، أنه لم يهاجم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، عقب استبعاده من قائمة الفراعنة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وأوضح محمد عبد المنصف خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أنه كان يتوقع انضمامه إلى قائمة منتخب مصر بنسبة 100% وشعر بالحزن والظلم عقب الاستبعاد، ولكن أريد فقط معرفة سبب الخروج من القائمة.

وأشار محمد عبد المنصف إلى أنه لا يرغب في حدوث أزمة في معسكر منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه لا يطالب بالحصول على شارة القيادة أثناء التواجد في معسكر الفراعنه، مضيفا: "أتمنى الانضمام إلى المنتخب الأولمبى للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وأعمل عليها في الوقت الحالي وأبذل قصاري جهدي".

قائمة منتخب مصر التى أعلنها الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى ضمت 28 لاعبا استعدادا لمعسكر الإعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وجاءت القائمة كالتالى: محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر فى حراسة المرمى، محمد هانى - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم فى الدفاع، محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى أفشة فى الوسط، مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف فى الهجوم.