عمر ربيع ياسين: الأهلي يمدد عقد السولية ومعلول.. والشارقة يطلب استعارة طارق حامد

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يمدد عقد السولية ومعلول.. والشارقة يطلب استعارة طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات، لاسيما مع اقتراب انتهاء عقودهما بنهاية الموسم المقبل يونيو 2022.
وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن التمديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.
وتابع: "كما أن الأهلي فتح ملف التمديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي، ويحاولون الوصول إلى اتفاق والإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة".
كما كشف عمر ربيع عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، لتدعيم صفوفه في الموسم القادم.
وأكد أن الشارقة الإماراتي يجهز عرضا لاستعارة طارق حامد لمدة موسم من الزمالك بداية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الشارقة مهتم بشكل كبير بطارق حامد ولديهم رغبة قوية في التعاقد معه.