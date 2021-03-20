شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع ياسين: الأهلي يمدد عقد السولية ومعلول.. والشارقة يطلب استعارة طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي النادي الأهلي نجحوا في التمديد للثنائي عمرو السولية وعلي معلول لمدة 3 سنوات، لاسيما مع اقتراب انتهاء عقودهما بنهاية الموسم المقبل يونيو 2022.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن التمديد للسولية ومعلول جاء بعد الاتفاق مع الثنائي على كافة البنود في العقد الجديد، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن التجديد للثنائي خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد لقائي الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا.

وتابع: "كما أن الأهلي فتح ملف التمديد للثنائي صلاح محسن وجونيور أجايي، ويحاولون الوصول إلى اتفاق والإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة".

كما كشف عمر ربيع عن رغبة نادي الشارقة الإماراتي في التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الزمالك، لتدعيم صفوفه في الموسم القادم.

وأكد أن الشارقة الإماراتي يجهز عرضا لاستعارة طارق حامد لمدة موسم من الزمالك بداية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الشارقة مهتم بشكل كبير بطارق حامد ولديهم رغبة قوية في التعاقد معه.