شكرا لقرائتكم خبر عن مختار وعودة والعجوز وضياء على رأس المرشحين لخلافة جلال بالمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من مدرب دائرة المرشحين لتدريب فريق المقاصة خلفا لإيهاب جلال الذي قرر الرحيل لتدريب الإسماعيلي، خلال الفترة القادمة، بعد التوصل لاتفاق بين إدارتي المقاصة والإسماعيلي برحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق الفيومي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تنصيب إيهاب جلال مدربا للإسماعيلي غدا السبت، بعد التوصل لاتفاق نهائي على رحيل إيهاب جلال عن المقاصة، وهو ما سيتحدد بعد إعلان المقاصة إقالة جلال حتى يتسنى له الرحيل لتدريب الإسماعيلي.

ودخل أكثر من اسم مرشح لتدريب المقاصة مثل مختار مختار ومحمد عودة وأحمد العجوز ومحمد عبد العظيم وضياء السيد، وهو ما سيتضح خلال الساعات القادمة حال التوصل لاتفاق مع أحد المدربين.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي المقاصة تفاصيل المفاوضات الجارية مع مسئولي الإسماعيلي بشأن الموافقة على رحيل إيهاب جلال لتولي القيادة الفنية للدراويش في الفترة القادمة خلفا للبوسني دراجان يوفيتش، باعتباره المرشح الأول لقيادة الإسماعيلي وتصحيح مساره بالدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن مسئولي نادي الإسماعيلي عرضوا على نظرائهم في المقاصة تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي وقيمته 2 مليون جنيه، نظير موافقة إدارة المقاصة على رحيل المدرب لتولي القيادة الفنية للدراويش.

وأشار إلى أن مسئولي الإسماعيلي يرغبون في الحصول على موافقة المقاصة كشرط لرحيل إيهاب جلال، لأن رحيله دون موافقة النادي الفيومي يمنعه من تدريب أي فريق آخر حتى نهاية الموسم الحالي وفقا للائحة الموضوعة من قبل اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الحالي، لذا يرغب مسئولي الدراويش في أن يكون قرار رحيل إيهاب جلال عن المقاصة إقالة وليست استقالة، حتى يتسنى له الرحيل لتولي تدريب الإسماعيلي في الفترة المتبقية من عمر الدوري.

وأضاف المصدر أن إيهاب جلال يرغب في تدريب الإسماعيلي لأن الفريق يمر بظروف صعبة، كاشفا أنه سيُعقد اجتماع رباعي غدا السبت بين أحمد هويدي القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المقاصة ووليد هويدي، مدير الكرة بالنادى، وقد يحضرها أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة والراعي الرسمي للمقاصة، في حضور علي أبو جريشة المشرف على الكرة بالإسماعيلي وأحمد عثمان النائب عن مدينة الإسماعيلية، والمفوض بإدارة شئون النادي بدلا من أخيه إبراهيم عثمان.

واستطرد المصدر أن مسئولي الإسماعيلي عرضوا دفع 2 مليون لإقناع إدارة المقاصة بقبول العرض المقدم للتنازل عن إيهاب جلال، مشيرا إلى أنه بسبب إصرار إيهاب جلال على الرحيل للإسماعيلي سترضخ الإدارة لطلبه وسيتم تقديم بيان شكر له عن الفترة التي قضاها في قيادة المقاصة.