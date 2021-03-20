شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19/ 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها "كاف" يحدد 3 أبريل موعدا لمباراة الأهلى والمريخ و 9 لمباراة سيمبا التنزاني.

"كاف" يحدد 3 أبريل موعدا لمباراة الأهلى والمريخ و 9 لمباراة سيمبا التنزاني

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي النادي الأهلي بموعد مباراتيه ضد المريخ السوداني وسيمبا التزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك طاقم الحكام الذين سيديروا المباراتين.

محمد صلاح والننى وتريزيجيه ينضمون لمعسكر منتخب مصر الإثنين المقبل

ينضم ثلاثى الدورى الإنجليزى، محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني قائد أرسنال، ومحمود حسن "تريزيجيه"، نجم أستون فيلا، إلى صفوف معسكر منتخب مصر مساء يوم الإثنين المقبل عقب عودتهم من إنجلترا. بعد محمد صلاح.. الشناوى والننى وحجازى وتريزيجيه فى القائمة الأولية للأولمبياد قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، وضع أسماء عدد من اللاعبين الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو تحسبا للحاجة إليهم، وكان الجهاز الفنى أعلن إدراج اسم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ضمن القائمة الأولية، خاصة وأنه لابد من وضع أى لاعب فى القائمة الأولية قبل الاستقرار على القائمة النهائية يوم 30 يونيو المقبل.

أفشة أفضل لاعب فى الجولة الرابعة بأبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد مساهمته الفعالة في فوز فريقه على فيتا كلوب خارج أرضه بثلاثية نظيفة. طارق حامد ومحمود عبد العزيز يخوضان تدريبات فردية فى الزمالك رغم الراحة خاض طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو"، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة داخل مقر النادي، وحرص الثنائي على خوض تدريبات منفردة بمقر النادي في الوقت الذي منح فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة الترجي التونسى الأخيرة. البرازيلى أوليفيرا يبدأ مهام عمله بتدريب حراس الزمالك غدًا يقود البرازيلى أرتور أوليفيرا تدريبات حراس مرمى الزمالك، خلال التدريب الجماعى الذى سيقام غدًا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزئر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

إيهاب جلال يصطحب جهازه المعاون بالكامل لتدريب الإسماعيلى

وافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي على طلب إيهاب جلال، باصطحاب جهازه المعاون بالكامل والمكون من حمد إبراهيم مدربا عاما، وجمال عمر مدربا مساعدا، ومصطفي كمال مدربا لحراس المرمي، وعلاء طه محلل للأداء.