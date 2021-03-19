شكرا لقرائتكم خبر عن شهد وداع الأهلي للبطولة العربية.. تاريخ حكم الزمالك والمولودية مع الأندية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن إسناد مباراة الزمالك المقبلة أمام المولودية الجزائري للحكم المغربي نور الدين الجعفري في الثالث من أبريل على ملعب 5 يوليو بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا لتكون المواجهة الثانية التي يقوم فيها الحكم المغربي بالتحكيم للزمالك.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمال، لم يشارك صاحب الـ 43 عاما في أي مواجهة في دوري أبطال إفريقيا هذا العام وكانت المشاركة في البطولات الأفريقية من خلال مواجهتين فقط بالكونفيدرالية، الأولي هي مواجهة النجم الساحلي التونسي والمقاولون العرب في لقاء الإياب بسوسة، والمواجهة الثانية بين أهلي بني غازي وموتيما الكونغولي.

وتعرض الجعفري للإصابة بكورونا في شهر أغسطس الماضي قبل أن يتعافى منها.

أبرز المباريات التي قادها الجعفري في وجود الفرق المصرية:

مواجهة سابقة لنادي الزمالك

أول مواجهة للحكم المغربي نور الدين الجعفري للزمالك كانت في عام 2017 في المباراة التي جمعت الفريق الأبيض مع أهلي طرابلس الليبي وانتهت بالتعادل السلبي في الجولة الثانية من دور المجموعات وكان البرتغالي ايناسيو وقتها هو المدير الفني للفريق.

مواجهات مصرية

الجعفري قاد من قبل مباراة الأهلي أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية عام 2018، وانتهت بالتعادل 1-1 وتسببت تلك النتيجة في وداع الأهلي للبطولة العربية، ومباراة المصري البورسعيدي مع فريق مونانا الجابوني في الكونفيدرالية عام 2018 وفاز المصري بهدفين لهدف في دور الـ32 الثاني.

وقاد مواجهة أخرى لفريق مصري وهو الإسماعيلي مع القطن الكاميروني في 2019 في دوري الأبطال الإفريقي وفاز الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شيء في الدور التمهيدي.