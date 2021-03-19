شكرا لقرائتكم خبر عن قطار مصطفى محمد يتوقف.. الأناكوندا يغيب عن التهديف في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غاب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي منذ انضمامه لفريقه التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية عن التهديف للمرة الثالثة خلال لقاء تشايكور ريزا سبور، الذي سقط فيه الأصفر والأحمر برباعية مقابل 3 أهداف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة 19/3/2021.

ولعب مصصفى محمد مع جالاتا سراي 9 مباريات بما يقرب 810 دقائق داخل المستطيل الأخضر في بلاد الأناضول، سجل في 6 مباريات متتالية: 5 في الدوري وواحدة في الكأس التركي، غاب عن التهديف في 3 مباريات، الأولى خلال اللقاء الذي طرد فيه أمام أنقرة جوجو، والثاني أمام قيصري سبور، والثالث أمام تشايكور ريزا سبور الذي خسره الأصفر والأحمر برباعية.

جالاتا سراي يواصل السقوط بحضور مصطفى محمد ويخسر برباعية أمام ريزا سبوت

وكان فريق فريق جالاتا سراي التركي سقط برباعية مقابل 3 أهداف أمام تشايكور ريزا سبور خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الجمعة 19/3/2021 ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري التركي.

وسجل أهداف جالاتا سراي دي أندري يدلين عند الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعدما سدد صاروخية في شباك الفريق الضيف، ثم إمري أكبابا يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، ويحرز ياسين مرياح لاعب الفريق الضيف هدفا في مرماه.

وسجل أهداف الفريق الضيف برايان ساموديو، خاصة أن اللقاء يقام على أرض ملعب تورك تيليكوم آرينا معقل الفريق الأصفر والأحمر المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد، ثم فيرناندو بولدرين يسجل الهدف الثاني لفريقه قبل نهاية الشوط بخمس دقائق، ويسجل ميلان سكودا الهدف الثالث لفريقه من ضربة جزاء عند الدقيقة 55 من الشوط الثاني، وسجل فيرناندو بولدرين هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني.

مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام تشايكور ريزا سبور

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي تشكيل فريقه لمواجهة تشايكور ريزا سبور، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري التركي.

ويقود المهاجم المصري مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي بمشاركة راديميل فالكاو مجددا أمام ريزا سبور.

وجاء تشكيل جالاتا سراي أمام ريزا سبور 19/3/2021 كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي – ماركاو – نيكاديمو لوينداما – دياندري ييدلين.

الوسط: أوغينكارا إيتيبو- إيمري كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – إيمري أكابابا.

الهجوم: مصطفى محمد – راديمال فالكاو.

مصطفى محمد يهزم فالكاو في جالاتا سراي.. الأناكوندا يرتفع سعره إلى 5 ملايين يورو

مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والمنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي، منذ قدومه للدوري التركي والقناص المصري ارتقى في كل شيء من حيث الأداء، والقيمة التسويقية العالمية.

ووفقا لما نشره موقع fotomac التركي، مصطفى محمد ارتفعت قيمته التسويقية ما يقرب الضعف، أثناء تواجد اللاعب في الزمالك كانت قيمته التسويقية العالمية على موقع Transfermarkt المتخصص في أسعار اللاعبين على مستوى العالم، 2 مليون يورو ونصف المليون، والآن أصبح عقب انضمامه لصفوف الفريق الأصفر والأحمر، 5 ملايين ونصف المليون يورو.

وقال التقرير إن مصطفى محمد تفوق على نجم الفريق فالكاو الذي انخفضت قميته التسويقية مليونًا ونصف المليون يورو، بعدما كان 3 ملايين ونصف المليون يورو، ولكن الآن أصبح 2 مليون ونصف المليون.