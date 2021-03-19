شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع بن شرقى وأحداد والمثلوثى لترتيب عودتهم للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، مع التونسي حمزة المثلوثي، والمغربيين أشرف بن شرقي وحميد أحداد، لاعبى الفريق، وذلك تمهيدا للانتظام في التدريبات خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يعود ثلاثي الزمالك إلى القاهرة وفقا لظروف الطيران، خاصة أنه لا يوجد طيران مباشر ما بين المغرب والقاهرة، حيث سيتم التواصل مع الثنائي المغربي للعودة وفقا للترانزيت لهما.

وكان المثلوثي وبن شرقي وأحداد قد حصلوا على راحة عقب لقاء الترجي التونسي الأخير بدوري أبطال أفريقيا لزيارة أسرهم في بلادهم.

وقرر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح الثلاثي المحترف راحة سلبية من مران غد السبت، ولحين عوتدهم إلى القاهرة.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية فى الثانية عشرة ظهر غد السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي، التى خسرها الأبيض بهدف دون رد.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، وذلك بعد التعادل في مواجهتين والخسارة في مثلهما، حيث يحتاج الأبيض في الفوز بمواجهتي المولودية، وتونجيث، مع فوز الترجي على ممثل الجزائر في الجولة الأخيرة.