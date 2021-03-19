شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يصل القاهرة غدا وينضم للمنتخب الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل غداً مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي إلى القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب مصر الأول الذى يستعد لخوض مباراتين أمام كينيا وجزر القمر في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

ويضع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري برنامجا بدنيا لبعض اللاعبين على رأسهم مصطفى محمد بسبب ضغط المباريات، والخوف عليهم من الإجهاد قبل مباراتي كينيا وجزر القمر، خاصة أن مصطفى محمد من العناصر الأساسية والمرشح الأول لقيادة هجوم الفراعنة أمام كينيا.

وينضم ثلاثى الدورى الإنجليزى، محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمد النني قائد أرسنال، ومحمود حسن "تريزيجيه"، نجم أستون فيلا، إلى صفوف معسكر منتخب مصر مساء يوم الإثنين المقبل عقب عودتهم من إنجلترا.

ويرتبط محمود تريزيجيه بمباراة فريقه أستون فيلا يوم الأحد المقبل أمام توتنهام، كما يرتبط النني بمباراة فريقه أرسنال أمام فولهام في نفس اليوم على أن يعود الثنائى معاً مساء يوم الإثنين للقاهرة، ونفس الأمر لمحمد صلاح الذى خاض مباراة في الدوري الإنجليزي يوم 15 مارس ولا يوجد أى ارتباطات لفريقه حاليا.

وشهدت قائمة الفراعنة، التي أعلنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، استعدادا للمعسكر الاعدادي لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، يوم الأحد المقبل 21 مارس، تواجد 8 لاعبين من الأهلى، مقابل 5 من الزمالك، ومثلهم من بيراميدز.

وضمت القائمة كالتالى: محمد الشناوي - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر، محمد هاني - عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد- حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجية - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إاسلام عيسي- مصطفي فتحي -محمد مجدي افشه -مصطفي محمد -حسام حسن -احمد ياسر ريان -محمد شريف.