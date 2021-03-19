شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر بالإسماعيلة للاعبى البنك الأهلى وخوض مباريتين وديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعلية ويبدأ يوم 26 من الشهر الجارى ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز، وذلك لزيادة التركيز والتفاهم بين اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

واتفق مسئولو فريق البنك الأهلى على خوض وديتين أمام غزل المحلة ومصر المقاصة، وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبى الفريق والوقوف على الأخطاء التى ارتكبها اللاعبون خلال مباريات الدورى السابقة والعمل على تصحيحها قبل استئناف المباريات البطولة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، ويستاهل مبارياته في الدور الثاني بمواجهة وادي دجلة والمقرر لها يوم 6 من الشهر المقبل.

ويحاول خالد جلال المدير الفني الفريق استغلال فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب المصرى بمواجهتي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 من الشهر الجارى، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 القادمة.