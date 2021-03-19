شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم أسوان 2/1 ودياً في حضور إيهاب جلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التي جمعت أسوان والمقاصة مساء اليوم الجمعة، على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوي، بفوز أبناء الفيوم بهدفين مقابل هدف على أسوان، حيث سجل محمد أسامة هدف أسوان الوحيد، بينما سجل هدفي المقاصة كل من صلاح عاشور وعماد حمدى.

وشهدت المباراة تواجد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة على مقاعد البدلاء، حيث أدار اللقاء فنياً للفريق الفيومي، في ظل تردد أنباء قوية عن اقترابه من تدريب النادي الإسماعيلي خلفاً للمدير الفني السابق للدراويش دراجان يوفيتش.



اسوان والمقاصة (1)



اسوان والمقاصة (2)



اسوان والمقاصة (3)



اسوان والمقاصة (4)

وكشف مسئولون فى نادى أسوان عن أبرز المطالب التي تقدم بها أبناء الجنوب للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، خلال اجتماع الأندية، الذى حضره مجدى سبالك نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان ممثلا عن النادي، وأخطر أسوان اتحاد الكرة خلال الاجتماع رسميا بقرار مجلس الإدارة بإقامة مباريات الدور الثانى باستاد أسوان.

وطالب بفارق زمنى بين ثلاثة إلى خمسة أيام بين مباراة وأخرى، حتى يتمكن الفريق من الخضوع لمسحات كورونا قبل المباريات خاصة في ظل السفر وبعد المسافة بين أسوان وغيرها من المحافظات في حالة إقامة المباريات على ملعب أبناء الجنوب.

واستقر مسئولو أسوان على استضافة مدينة الإسكندرية للمرحلة الأولى من معسكر الفريق، حيث تقرر إقامة معسكر مغلق لفريق الكرة خلال فترة التوقف الحالية بالإسكندرية يبدأ من يوم 22 حتى 29 مارس الجارى، وذلك فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمباريات الدور الثاني من الدوري العام.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادي أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالي بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعي بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق.

وشدد أمين على أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادًا مخالفًا للفريق، خاصة أن المباريات المقبلة في الدور الثاني ستحسم صراع البقاء في مسابقة الدوري العام.