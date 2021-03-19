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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها "كاف" يحدد 3 أبريل موعدا لمباراة الأهلى والمريخ و9 لمباراة سيمبا التنزاني.
"كاف" يحدد 3 أبريل موعدا لمباراة الأهلى والمريخ و 9 لمباراة سيمبا التنزاني
محمد صلاح والننى وتريزيجيه ينضمون لمعسكر منتخب مصر الإثنين المقبل
بعد محمد صلاح.. الشناوى والننى وحجازى وتريزيجيه فى القائمة الأولية للأولمبياد
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أفشة أفضل لاعب فى الجولة الرابعة بأبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى
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