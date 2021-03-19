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بيراميدز يستعرض انضمام 10 لاعبين من صفوفه لمنتخبات بلادهم

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القاهرة - سامية سيد - استعرض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز انضمام 10 لاعبين من صفوفه لمنتخبات بلادهم خلال الفترة الحالية، حيث قامت الصفحة الرسمة للنادى السماوى بنشر صور وأسماء اللاعبين الدوليين، معلقين عليها: "مهمة دولة قادمة للاعبينا، بالتوفيق".

وانضم للمنتخب الوطنى من صفوف بيراميدز 5 لاعبين، هم عمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيس، وعلى جبر، وأحمد أيمن منصور، وذلك فى إطار استعداد الفراعنة لمواجهتى كنيا وجزر القمر، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

كما انضم كل من أسامة جلال وإبراهيم عادل لصفوف منتخب مصر الأولمبى، الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وعلى صعيد المحترفين انضم الغانى جون أنطوى لمنتخب بلاده، وانضم إريك تراورى لمنتخب بوركينا فاسو، وانضم عبده لومالا لمنتخب أوغندا.

وأعرب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سعادته باختيار هؤلاء العناصر من بيراميدز لتمثيل منتخبات بلادهم، مشددًا على إنه لولا عدم التوفيق وإصابة الثلاثي رمضان صبحي ومحمد حمدي وأحمد توفيق في لقاء نامونجو بكأس الكونفدرالية لانضم الثلاثي للمنتخب في المعسكر الحالي، إلى جانب قائد الفريق والمنتخب الوطني عبدالله السعيد، ويتمنى عودتهم سريعا للمباريات مع بيراميدز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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