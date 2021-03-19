شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 العديد من الأحداث التي تخص الفريق الكروي، أبرزها تحديد موعد وحكام مباراتي الأهلي ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزانى.

فيما تقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني على استاد القاهرة في التاسعة مساء الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأبطال، ويديرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال.

وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال ويديرها طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة باملاك تسيما.

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي النادي الأهلي بموعد مباراتيه ضد المريخ السوداني وسيمبا التزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك طاقم الحكام الذين سيديروا المباراتين.

يتابع الجهاز الفني للأهلي ثنائي الفريق المالى آليو ديانج ,الكونغولى والتر بواليا، خلال مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة الأجندة الدولية.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تقريراً عن الثنائي آليو ديانج ووالتر بواليا، ومشاركتهما مع منتخبى بلادهما الفترة المقبلة، حيث انضم الأول لمنتخب مالين فيما استدعى منتخب الكونعو والتر بواليا.

وتتوقف المسابقات المحلية في العالم كله حالياً بسبب إرتباطات الأجندة الدولية .

من ناحية أخرى، يعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي للقاهرة منتصف الأسبوع الجاري، لقيادة تدريبات حراس مرمى المارد الأحمر مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.

واستغل يانكون الإجازة التي حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام وقرر السفر إلى بلاده لقضاء عدة أيام هناك قبل العودة لقيادة تدريبات الأهلي.

مدرب حراس الأهلي يعود من بلجيكا منتصف الأسبوع المقبل