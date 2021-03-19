شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 19 / 3 / 2021 العديد من الأحداث التي تخص الفريق الكروي، أبرزها تحديد موعد وحكام مباراتي الأهلي ضد المريخ السوداني وسيمبا التنزانى.
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي النادي الأهلي بموعد مباراتيه ضد المريخ السوداني وسيمبا التزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك طاقم الحكام الذين سيديروا المباراتين.
وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال ويديرها طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة باملاك تسيما.
فيما تقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني على استاد القاهرة في التاسعة مساء الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأبطال، ويديرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال.
موسيماني يتابع ثنائي الأهلي في مباريات الأجندة الدولية
يتابع الجهاز الفني للأهلي ثنائي الفريق المالى آليو ديانج ,الكونغولى والتر بواليا، خلال مشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال فترة الأجندة الدولية.
وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق تقريراً عن الثنائي آليو ديانج ووالتر بواليا، ومشاركتهما مع منتخبى بلادهما الفترة المقبلة، حيث انضم الأول لمنتخب مالين فيما استدعى منتخب الكونعو والتر بواليا.
وتتوقف المسابقات المحلية في العالم كله حالياً بسبب إرتباطات الأجندة الدولية .
من ناحية أخرى، يعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي للقاهرة منتصف الأسبوع الجاري، لقيادة تدريبات حراس مرمى المارد الأحمر مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.
واستغل يانكون الإجازة التي حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام وقرر السفر إلى بلاده لقضاء عدة أيام هناك قبل العودة لقيادة تدريبات الأهلي.
مدرب حراس الأهلي يعود من بلجيكا منتصف الأسبوع المقبل
يعود البلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي للقاهرة منتصف الأسبوع الجاري، لقيادة تدريبات حراس مرمى المارد الأحمر مع استئناف تدريبات الفريق يوم 23 مارس الجاري.
واستغل يانكون الإجازة التي حصل عليها الأهلي لمدة خمسة أيام وقرر السفر إلى بلاده لقضاء عدة أيام هناك قبل العودة لقيادة تدريبات الأهلي.
وعادت بعثة الأهلي صباح أول أمس، الأربعاء، من الكونغو بعد الفوز على فيتا كلوب ثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
واستغل الأجانب في فريق الأهلي بالسفر إلى بلادهم، حيث سافر جونيور أجاي إلى نيجيريا كما سافر بيتسو موسيماني المدير الفني ومعاونيه من جنوب أفريقيا إلى مسقط رأسهم.
الأهلي يطمئن على معلول في رحلة تونس
أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات بالدولي على معلول المتواجد حالياً في بلاده للاطمئنان عليه، بعدما سافر إلى هناك قبل أيام لزيارة أسرته والاطمئنان بعد تجدد إصابته.
ويغيب على معلول عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الماضي بكأس العالم للأندية بقطر.
بدر بانون بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب: العدل قليل والظلم أكثر
علق بدر بانون مدافع النادي الأهلي على استبعاده من قائمة منتخب المغرب التي تستعد لاستكمال مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم، وكتب بدر بانون عبر حسابه الشخصي على انستجرام"العدل قليل والظلم كثير لكن الأمل كبير والله أكبر"، واضعاً علم المغرب.
وكشف وحيد خاليلوزيتش المدير الفنى لمنتخب المغرب لكرة القدم أسباب استبعاد بدر بانون مدافع النادى الأهلى من القائمة التى سوف تستعد لمواجهة بوروندى وموريتانيا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021.
ضمت القائمة التى كشفت عنها الصفحة الرسمية للاتحاد المغربى على موقع تويتر العديد من اللاعبين فى غياب كل من أشرف بن شرقى لاعب الزمالك وبدر بانون لاعب النادى الأهلى.