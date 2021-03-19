شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يؤدى المرحلة الأخيرة فى تأهيله بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى محمد محمود لاعب الأهلي المرحلة النهائية من تأهيله بالنادي قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بالتدريج، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له اللاعب منذ فترة وتسبب في ابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.

ومن المنتظر أن يدخل محمد محمود في التدريبات الجماعية للأهلي نهاية مارس الجاري أو أول أبريل المقبل على أقصى تقدير، إذ أدى اللاعب المرحلة الأخيرة بشكل طبيعي ودون الشكوى من أي آلام مصاحبة لفترة التأهيل التي خضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

وينتظم محمد محمود في تدريبات الكرة ثم التدريبات الجماعية بدون التحامات، على أن يشارك بعدها في التقسيمة الجماعية والسماح له بالالتحامات بعد إجراء الاختبارات الطبية اللازمة.

ويغيب محمد محمود عن صفوف الأهلي منذ بداية عام 2019 بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي مرتين متتاليتين، وهى الإصابتين التي أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.