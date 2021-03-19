المقاصة يكشف لمصراوي 4 مرشحين لخلافة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إنهم يعملون على حسم من سيخلف إيهاب جلال في قيادة الفريق عقب رحيله.

وأشار سليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء اليوم الجمعة، إلى أن هناك 4 مرشحين لخلافة إيهاب جلال في تدريب الفريق وهم: محمد عودة، مختار مختار، إسماعيل يوسف، محمد عظيمة.

وأتم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، تصريحاته بالتنويه إلى أن حسم اختيار المدير الفني المقبل للفريق سيكون خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان نادي مصر للمقاصة، قد كشف ليلاكورة في وقت سابق من اليوم كيف تم انهاء التعاقد مع إيهاب جلال، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا