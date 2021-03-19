المقاصة لمصراوي: إيهاب جلال رحل عن الفريق.. دورنا مساعدة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إن المدير الفني لفريقهم إيهاب جلال قد دفع الشرط الجزائي بعقده للرحيل لنادي الإسماعيلي.

وأشار سليم، في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء اليوم الجمعة، إلى أن رئيس اللجنة الفنية بالإسماعيلي، علي أبو جريشة تدخل في المفاوضات لحل الأمر، مضيفاً:"دورنا مساندة الإسماعيلي".

وأتم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، تصريحاته بالإشارة إلى إنهم سيرسلون لاتحاد الكرة ما يُفيد قيامهم بفسخ التعاقد مع إيهاب جلال ليتسنى له تدريب الإسماعيلي.