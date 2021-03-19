مصدر لمصراوي: رتوش أخيرة تفصل إيهاب جلال عن تدريب الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر إن تامر النحاس، وكيل أعمال المدير الفني لمصر للمقاصة إيهاب جلال، إن الأول قد أنهى الاتفاق مع إدارة الإسماعيلي على أن يتولى موكله تدريب الدراويش.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، مساء اليوم الجمعة، إلى أن مدة العقد الذي اتفق عليه تامر النحاس مع الإسماعيلي لتولي إيهاب جلال تدريب الدراويش سيكون 6 أشهر.

ونوه المصدر ذاته من خلال تصريحاته إلى وجود بند في تعاقد إيهاب جلال مع مصر للمقاصة يسمح له بفسخ التعاقد حال عدم تسلمه راتبه لمدة شهرين وهو ما قد يستند عليه المدير الفني إذ لم يحصل على راتبه الشهر الماضي حيث يشهد النادي أزمة في تسليم الرواتب والتي قد تستمر حتى الشهر المقبل.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن إيهاب جلال يتفاوض حالياً من جانبه مع إدارة مصر للمقاصة لفسخ التعاقد بالتراضي.