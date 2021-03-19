أفشة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- محرر الخليج 365:

فاز محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي بفضل ما قدمه خلال مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات من المسابقة.

وقال الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا على تويتر: "للمرة الثانية على التوالي محمد مجدي أفشة الأفضل في الجولة من دوري أبطال أفريقيا بعد الأداء الرائع أمام فيتا كلوب!"

وبرز أفشة في مباراتي فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا، حيث استطاع أن يصنع هدفًا في الأولى، وسجل في الثانية، ليصل الأهلي للمركز الثاني بالمجموعات برصيد 7 نقاط.

ويلعب الأهلي في حملته للدفاع عن لقبه بالجولة الخامسة أمام المريخ السوداني في أبريل المقبل قبل أن يخوض الجولة الأخيرة بمصر أمام سيمبا.