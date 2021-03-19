طارق حامد وزيزو يخوضان تدريبات منفردة بمقر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أدى طارق حامد ومحمود عبدالعزيز "زيزو"، ثنائي فريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة، تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم داخل مقر النادي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة الترجي الأخيرة، وذلك للحفاظ على لياقتهما البدنية.

وقرر الثنائي طارق حامد ومحمود عبدالعزيز "زيزو" خوض تدريبات منفردة بمقر نادي الزمالك.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن حسام البدري مدرب المنتخب كان قد اختار خماسي الزمالك محمود عبدالرحيم جنش، ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو، للتواجد في القائمة النهائية لمعسكر المنتخب الوطني الأول استعدادًا لمواجهتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.