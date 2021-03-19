"ريزه سبور" يُعطل محاولات جالاتا سراي إزاحة بشكتاش من صدارة الدوري بفوز قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

هُزم فريق جالاتا سراي برباعية مقابل 3 أهداف أمام نظيره ريزيسبور ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري التركي.

وشهدت المباراة مشاركة محترفنا المصري أساسياً حتى الدقيقة 71 قبل أن يتسبدله المدير الفني لجالاتا سراي بنظيره صوفيان فيغولي.

وبهذه النتيجة توقف رصيد جالاتا سراي عند النقطة 61 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بشكتاش المتبقي له مباراتين، بينما رفع فريق ريزيسبور رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري التركي.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

انطلاق المباراة

في الدقيقة الثانية تقدم فريق ريزيسبور بهدف عن طريق لاعبه برايان ساموديو.

وفي الدقيقة 14: ردّ جالاتا سراي سريعاً بهدف التعادل عن طريق لاعبه دي أندري.

وعاد جالاتا سراي مرة أخرى في الدقيقة 31 ليُسجل لاعبه إمري أكبابا الهدف الثاني.

الدقيقة 38: فالكو سدد كرة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 41: تعادل فيرناندو بولدرين لنادي ريزيسبور بهدف ثاني.

الدقيقة 42: كاد مصطفى محمد يتقدم لفريقه ولكن الكرة التي وجهها برأسه مرت بجوار القائم.

انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

وفي الدقيقة 54: عاد ريزيسبور للتقدم بهدف من ركلة جزاء سددها ميلان سكودا.

الدقيقة 71: أخرج المدير الفني لجالاتا سراي مصطفى محمد وأشرك بدلًا منه سفيان فيغولي.

وعاد جالاتا سراي في الدقيقة 74 للتعادل بهدف سجله ياسين مرياح لاعب ريزيسبور في مرماه بالخطأ.

وشهدت الدقيقة 79 طرد لاعب جالاتا سراي دياندري يدلين.

وفي الدقيقة 90+3: خطف برناندو أندرادي دوس سانتوس هدف الفوز لفريق ريزيسبور.