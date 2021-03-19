شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة ريال سوسييداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد فريق برشلونة الجمعة 19/3/2021 بعد الحصول على راحة لمدة يومين للتدريبات، في مدينة جوان جامبر الرياضية، استعدادا لمواجهة ريال سوسيداد، الأحد المقبل في الليجا على ملعب أنويتا.

وحظي المدرب الهولندي رونالد كومان، في مران اليوم، بخدمات جميع اللاعبين المتاحين بالفريق الأول.

بينما غاب عن التدريبات كل من جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وفيليبي كوتينيو وأنسو فاتي للإصابة.

ويحتل الفريق الكتالوني -قبل 11 جولة على انتهاء المسابقة- المركز الثاني برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد 63 نقطة.

وسيخوض البرسا مرانه الأخير غدا صباحا قبل مواجهة سوسييداد.

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسباية، في تقرير لها، عن تغير بشأن ملف تجديد عقد نجم برشلونة ليونيل ميسي، حيث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ويزعم العديد من التقارير أن البرغوث قد ينتقل إلى ناد آخر في الميركاتو الصيفي.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن استمرار ميسي يعد أحد التحديات الكبرى لمجلس إدارة برشلونة الجديد برئاسة خوان لابورتا، وأشارت إلى أن الإدارة تدرك أن بقاء ميسي سيكون بداية جيدة للمجلس، بينما رحيله سيشكل ضربة كبيرة لقوة برشلونة.

وأوضحت أن تفاؤلا كبيرا يغمر المديرين في برشلونة بشأن إمكانية تغير قناعات ميسي في مسألة التوقيع على عقد جديد مع النادي، وذكرت أن وصول لابورتا إلى مقعد رئاسة النادي جعل ميسي يفتح صفقة جديدة مع برشلونة، بعد أن طلب الرحيل في الصيف الماضي.