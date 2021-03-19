شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يخوض مباراة وحيدة قبل صدامه مع ريال مدريد «المنافس والموعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم الجمعة مراسم قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت عن صدامات نارية، أبرزها بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في مشهد مكرر لنهائي النسخة الماضية، فيما سيلتقي مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند.

إلى جانب مواجهتي بورتو ضد تشيلسي، سيعود ليفربول للاصطدام بريـال مدريد بعد آخر مواجهة جمعت بينهما في نهائي 2018.

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من المقرر أن يلتقي نادي ليفربول الإنجليزى مع أرسنال قبل خوض مباراة الذهاب أمام ريـال مدريد في دورى أبطال أوروبا.

وتحدد موعد مباراة ليفربول مع أرسنال لتقام 4 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدورى الإنجليزى الممتاز، لتقام عند الخامسة والنصف مساء على أرض ملعب ستاد الإمارات معقل فريق أرسنال.

ويسعى لاعبو ليفربول لتحقيق الفوز الثاني على التوالى بعد الفوز في الجولة الماضية على وولفرهامبتون بهدف نظيف وهو الفوز الذي جدد آمال الفريق في اللحاق بمركز متقدم يمكنه من التواجد في دورى أبطال اوروبا العام المقبل، فضلا عن نجاح الريدز في غلق ملف الهزائم المتتالية التي أطاحت بالفريق من دائرة المنافسة ليحتل الفريق حاليا المركز السادس بـ46 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي متصدر المسابقة بـ71 نقطة.